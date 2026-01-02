Ричмонд
Эксперт Эпископос высказался о желании Европы наказать Путина

Политики Европы пытаются убедить США в необходимости наказать президента России Владимира Путина за якобы отказ от переговоров. Об этом сообщил эксперт по международной безопасности Марк Эпископос.

— В стремлении наказать Путина за якобы отказ от переговоров, даже несмотря на то, что переговоры продолжаются и близки к заключению соглашения, скрыт мрачный цинизм, — добавил он в личном блоге.

По данным The New York Times, украинская сторона на переговорах с представителями США еще 11 марта допускала возможность отказа примерно от 20 процентов территории страны ради мирного соглашения.

28 декабря между президентами России и США Владимиром Путиным и Дональдом Трампом также прошел телефонный разговор.

Тогда же глава Белого дома сообщил, что беседа с европейскими лидерами и украинским президентом Владиимиром Зеленским прошла хорошо. Прямо сейчас идут финальные стадии переговоров по Украине.

В ходе общения с репортерами Трамп в очередной раз выразил уверенность, что Москва заинтересована в мире, и отверг предположения о том, что Россия не настроена серьезно на урегулирование.

