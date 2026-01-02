Ричмонд
Основатель запрещенного РДК Капустин* переобъявлен в розыск

Дениса Капустина* переобъявили в розыск по уголовной статье.

Источник: Комсомольская правда

МВД России объявило в розыск Дениса Капустина*, основателя организации «Русский добровольческий корпус» (РДК**).

Денис Капустин*, заочно осужденный на пожизненный срок за вторжение в Брянскую область, ранее был включен в российский список террористов и экстремистов.

«Основание для розыска: разыскивается по статье УК. Особые приметы. Переобъявлен», — следует текст карточки.

Как сообщили ТАСС в правоохранительных органах, Денис Капустин* разыскивается по новому уголовному делу, которое сейчас рассматривается во 2-м Западном окружном военном суде.

До этого стало известно, что бойцы РФ ликвидировали командира батальона 28-й бригады ВСУ Вячеслава Луценко на константиновском направлении.

* — Внесен в перечень террористов и экстремистов на территории РФ.

** — Запрещенная в России террористическая организация.