«Научная фантастика»: Проект космической станции России без невесомости восхитил Запад

Станция будет вращаться со скоростью пять оборотов в минуту, создавая гравитацию, равную 50% земной. Сейчас астронавты на МКС постоянно находятся в невесомости. Это приводит к потере мышечной массы, снижению плотности костей, проблемам с сердцем, зрением, иммунной и нервной системами.