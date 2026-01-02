Ричмонд
«Научная фантастика»: Проект космической станции России без невесомости восхитил Запад

Ракетно-космическая корпорация «Энергия» разработала проект станции с искусственной гравитацией. Её вращающаяся конструкция поможет бороться с вредным влиянием невесомости на здоровье космонавтов. Проект уже получил патент, сообщает The Telegraph, которая восхищённо называет детище российских учёных «научной фантастикой».

Источник: Life.ru

Станция будет вращаться со скоростью пять оборотов в минуту, создавая гравитацию, равную 50% земной. Сейчас астронавты на МКС постоянно находятся в невесомости. Это приводит к потере мышечной массы, снижению плотности костей, проблемам с сердцем, зрением, иммунной и нервной системами.

Идеи станций с искусственной гравитацией обсуждали десятилетиями, но до сих пор они оставались в области научной фантастики, отмечает газета.

«Цель предлагаемого изобретения — усовершенствовать конструкцию космической системы с искусственной гравитацией с целью повышения безопасности ее использования экипажем», — указано в описании на сайте Роспатента.

Конструкция включает центральный вращающийся модуль и отсеки, закреплённые радиально, как спицы колеса. Их длина — 40 метров, что обеспечивает нужный радиус вращения.

«Космическая система с искусственной гравитацией включает осевой модуль со статичной и вращаемой частями, соединенными герметичным подвижным соединением, обитаемые модули, средства вращения и энергообеспечения», — говорится в патенте.

Ранее «Роскосмос» запустил с космодрома Восточный два спутника «Аист-2Т». Аппараты успешно отделились от разгонного блока «Фрегат» и вышли на заданную орбиту. Миссия обоих аппаратов — наблюдение за климатом.

