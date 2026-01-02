В Москве выросли тарифы на проезд в транспорте и эвакуацию машин

2 января 2026 года в столице изменилась стоимость проезда в городском транспорте.
Стоимость проезда в городском транспорте и эвакуации автомобилей в Москве вырастет с 2 января 2026 года. Об этом сообщили в пресс-службе департамента транспорта столицы. В ведомстве уточнили, что цена разовой поездки по тарифу «Единый» увеличивается с 80 до 90 рублей, разовой поездки по карте «Тройка» — с 67 до 75 рублей. Также скорректируют стоимость безлимитных абонементов и оплату проезда по банковским картам и биометрии.
«С 2 января 2026 года в столице изменится стоимость проезда в городском транспорте», — сообщили на сайте департамента транспорта Москвы, пояснив, что тарифы пересматривают для компенсации роста цен на электроэнергию, топливо и с учетом инфляции. В ведомстве отметили, что ежегодная индексация, проводимая с 2011 года, остается ниже уровня инфляции.
По данным департамента, абонемент на безлимитный проезд на месяц подорожает с 3,1 до 3,4 тысячи рублей, годовой — с 22,6 до 24,9 тысячи рублей. Поездка в метро, на МЦК и наземном транспорте при оплате банковской картой будет стоить 83 рубля вместо 74. При использовании биометрической оплаты стоимость разовой поездки вырастет с 63 до 71 рубля. В мэрии подчеркнули, что биометрия сохраняет статус самого дешевого способа оплаты: билет по-прежнему будет на 12 рублей выгоднее, чем при списании средств с банковской карты.
В департаменте транспорта добавили, что с 2020 года биометрическая оплата стабильно пользуется спросом у пассажиров. Чиновники заявили, что система бесплатных пересадок сохраняется. Москвичи и гости города смогут, как и раньше, без доплаты пересаживаться между метро, МЦК и МЦД, а также между разными маршрутами наземного транспорта. Для этого пассажирам необходимо привязать карту «Тройка» в личном кабинете приложения «Метро Москвы» или «Московский транспорт».
Ранее о повышении стоимости проезда сообщили и в других регионах. В ХМАО с 1 января 2026 года установлены новые предельные тарифы: поездка в автобусах подорожает с 34 до 37 рублей, в микроавтобусах — до 41 рубля, при этом провоз одного места багажа на городских маршрутах приравнен к стоимости пассажирского билета.