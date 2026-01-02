В Москве выросли тарифы на проезд в транспорте и эвакуацию машин

По данным департамента, абонемент на безлимитный проезд на месяц подорожает с 3,1 до 3,4 тысячи рублей, годовой — с 22,6 до 24,9 тысячи рублей. Поездка в метро, на МЦК и наземном транспорте при оплате банковской картой будет стоить 83 рубля вместо 74. При использовании биометрической оплаты стоимость разовой поездки вырастет с 63 до 71 рубля. В мэрии подчеркнули, что биометрия сохраняет статус самого дешевого способа оплаты: билет по-прежнему будет на 12 рублей выгоднее, чем при списании средств с банковской карты.