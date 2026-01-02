Гололед и морозы до −36 накроют ХМАО

Днем столбики термометров поднимутся до −11, −16 градусов, местами до −21, −26. По западной половине округа синоптики обещают снегопады, а ветер сменится на южный со скоростью 5−10 метров в секунду. Морозы начнут усиливаться уже со 2 января — температура местами в ночные часы упадет до −34 градусов.