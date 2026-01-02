Гололед и морозы до −36 накроют ХМАО

Рано утром на территории ХМАО ожидается туман.
На территории ХМАО к 4 января ночные морозы усилятся местами до −36 градусов, а дороги будут покрыты гололедом. Об этом сообщили синоптики Обь-Иртышского управления по гидрометеослужбе.
«В ХМАО ночью 4 января ожидается температура воздуха до −23, −28 градусов, местами по восточной половине — до −20, местами по западной половине — до −36 градусов. Прогнозируется туман, на дорогах гололедица», — сообщается на сайте управления.
Днем столбики термометров поднимутся до −11, −16 градусов, местами до −21, −26. По западной половине округа синоптики обещают снегопады, а ветер сменится на южный со скоростью 5−10 метров в секунду. Морозы начнут усиливаться уже со 2 января — температура местами в ночные часы упадет до −34 градусов.