NYT: Москва попросила Вашингтон прекратить преследование танкера Bella 1

Вашингтон получил от Москвы дипломатическую ноту с просьбой остановить преследование танкера Bella 1, шедшего в Венесуэлу. Об этом в четверг, 1 января, сообщили в The New York Times (NYT).
Американская сторона пытается задержать судно в рамках блокады кораблей, груженых венесуэльской нефтью.
Госдеп США и Совет национальной безопасности Белого дома получили запрос от России поздно вечером 31 декабря, уточнили в издании.
До этого стало известно, что экипаж Bella 1, который преследуется Береговой охраной США, нарисовал на борту российский флаг. Подобным образом работники судна пытались заявить о наличии защиты Москвы.
Нефтяной танкер Bella 1, который ранее остановила береговая охрана в Карибском море, сопротивлялся перехвату корабля — именно это и вынудило американских силовиков устроить погоню за ним.
До этого в Bloomberg рассказали, что танкер находится под американскими санкциями и ходит под панамским флагом. Позже было установлено, что корабль сменил флаг с панамского на гайанский.