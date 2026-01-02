В РФ создают методики для восстановления функций костей при серьезных травмах

МОСКВА, 2 января. /ТАСС/. Инновационно-технологическая компания «Эндопринт» создающая изобретения, позволяющие спасти конечности или восстановить утраченные функции кости при серьезных травмах, в 2025 году получила четыре патента. Еще шесть находятся в разработке. Об этом ТАСС рассказали в «ИТК Эндопринт».
«В этом году мы получили четыре патента, заявки на которые были поданы в 2024 году. На экспертизе Федеральной инспекции патентной службы еще четыре. В процессе описания в соответствии с требованиями Роспатента еще шесть разработок. Урожайный год», — сказал собеседник агентства.
В компании пояснили, что для каждого пациента и дефекта «ИТК Эндопринт» разрабатывает уникальные технологии и методы. Так, один из созданных эндопротезов позволяет заместить большую часть поврежденной кости, а спустя время собственная кость прорастает внутри протеза. Несмотря на уникальность каждого случая, отметил собеседник ТАСС, «Эндопринт» стремится разработать концепцию лечения, которая бы подходила и другим похожим случаям.
«Так рождаются конструкции и методики операций. Суть такой работы — в продвижении системного подхода к персонифицированному лечению сложных дефектов», — подчеркнули там.