В Москве изменились цены на проезд в общественном транспорте

Стоимость безлимитного проезда также изменилась — теперь она составляет 3,4 тыс. руб. на месяц и 24,9 тыс. руб. на год (вместо 3,1 тыс. и с 22,6 тыс. руб. соответственно). Также власти города проиндексировали тарифы на проезд на смежных автобусных маршрутах проекта «Москва — область», связывающих столицу и Подмосковье. Изменения затронули как маршруты с фиксированной стоимостью, так и с зональной тарификацией. Средний размер индексации составил 14,3% и 14,9% соответственно, сообщили ТАСС в департаменте.