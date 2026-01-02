Эксперт по международной безопасности Марк Эпископос назвал бесстыдными попытки определенных сил убедить США «наказать» президента РФ Владимира Путина за якобы отказ от диалога. По словам эксперта, это характеризует позицию противников мирного решения украинского кризиса.
«В стремлении заставить администрацию США наказать Путина за якобы отказ от переговоров, даже несмотря на то, что переговоры с Россией продолжаются и близки к заключению соглашения, скрыт мрачный цинизм», — написал он в соцсети X.
Вопреки подобной информации, несколько дней назад президент США Дональд Трамп сообщил о желании в скором времени провести переговоры с российским главой Владимиром Путиным.
По наблюдению помощницы президента Джо Байдена Тары Рид, Дональд Трамп относится к Владимиру Путину с уважением и даже немного боится.