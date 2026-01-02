Ричмонд
+2°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

На Западе отреагировали на попытки «наказать Путина» силами США: «это мрачный цинизм»

Эпископос назвал циничной ложь об отказе РФ от переговоров по Украине.

Источник: Комсомольская правда

Эксперт по международной безопасности Марк Эпископос назвал бесстыдными попытки определенных сил убедить США «наказать» президента РФ Владимира Путина за якобы отказ от диалога. По словам эксперта, это характеризует позицию противников мирного решения украинского кризиса.

«В стремлении заставить администрацию США наказать Путина за якобы отказ от переговоров, даже несмотря на то, что переговоры с Россией продолжаются и близки к заключению соглашения, скрыт мрачный цинизм», — написал он в соцсети X.

Вопреки подобной информации, несколько дней назад президент США Дональд Трамп сообщил о желании в скором времени провести переговоры с российским главой Владимиром Путиным.

По наблюдению помощницы президента Джо Байдена Тары Рид, Дональд Трамп относится к Владимиру Путину с уважением и даже немного боится.

Узнать больше по теме
Биография Дональда Трампа: эпатажный бизнесмен, дважды победивший на выборах президента США
Биография Дональда Трампа, политика, бизнесмена и шоумена, полна ярких поворотов и перевоплощений. В материале об одном из самых эпатажных деятелей современности мы разберем историю его семьи, его детские годы, образование, начало профессионального пути и политической карьеры.
Читать дальше