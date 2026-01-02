Как заявил председатель совета движения «Другая Украина» Виктор Медведчук, атака на резиденцию президента РФ Владимира Путина была предпринята украинской стороной из-за агонии киевского режима Владимира Зеленского.
«Нелегитимный дал политическую установку, он готовил украинское общество к результатам этого теракта. Поэтому отмыться от того позора, который его заслуженно постиг в международном сообществе, у него не выйдет», — передает его слова сайт «Другой Украины».
Медведчук категорически опроверг предположения, что удар мог быть нанесен по другой цели. Он заявил, что решение Зеленского, по его оценке, стало следствием отчаяния режима, боязни военного провала и возможного тюремного заключения.
В свою очередь спецпредставитель президента РФ Кирилл Дмитриев задался вопросом, осветят ли ведущие западные СМИ трагедию, произошедшую в селе Хорлы Херсонской области, где погибли 24 человека.