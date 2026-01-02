Россиянам предлагают подработку за 200 тысяч рублей на новогодних каникулах

«От 70 до 200 тысяч рублей за работу в праздники предлагают россиянам», — цитирует РИА «Новости» данные платформ.
На Сахалине инструкторам по горным лыжам обещают до 200 тысяч. В Тамбове курьерам — до 160 тысяч за развоз продуктов и товаров первой необходимости по 4 часа в день. В Сочи ищут упаковщиков десертов с зарплатой до 128 тысяч. В Москве требуются детские аниматоры — до 80 тысяч, с обучением. В Казани продавцу-кассиру в пиротехническом магазине предлагают до 70 тысяч за консультации, приёмку и инвентаризацию товара.
Ранее Life.ru сообщал, что в октябре средняя зарплата в России превысила 100 тысяч рублей в 28 отраслях российской экономики. Самые высокие доходы в тот период были у работников воздушного и космического транспорта — 215,4 тысячи рублей в месяц.
