На Ямал придет потепление до −5 градусов

Днем 2 января ожидается снегопад и местами метель.
На территории ЯНАО днем 2 января температура воздуха местами поднимется до −5 градусов, а 3 января — до −9. Об этом сообщили синоптики Обь-Иртышского управления по гидрометеослужбе.
«В ЯНАО днем 2 января ожидается температура воздуха до −15, −20 градусов, местами — до −5, −10. Днем 3 января прогнозируется −14, −19 градусов, местами до −9, по западу — до −21, −26», — сообщается на сайте управления.
Ночью на Ямале будет холодать до −19, −24, при натекании облачности — до −12, −17, а по западу — до −29 градусов. Днем 2 января усилится ветер до 8−13 м/с, метель, снегопад, а вот уже 3 января осадков практически не ожидается.