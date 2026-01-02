На Ямал придет потепление до −5 градусов

Ночью на Ямале будет холодать до −19, −24, при натекании облачности — до −12, −17, а по западу — до −29 градусов. Днем 2 января усилится ветер до 8−13 м/с, метель, снегопад, а вот уже 3 января осадков практически не ожидается.