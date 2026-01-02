Ричмонд
«Все испортил десерт»: на странном концерте Rammstein россиянин получил тортом в лицо

Барабанщик Rammstein бросил торт в лицо россиянину на концерте в Таиланде.

Источник: Комсомольская правда

Барабанщик фронтмена Rammstein Тилля Линдеманна Джо Летц во время выступления в Таиланде швырнул торт в российского туриста. Об этом пишет Life.

«Шоу было на высоте, но все испортил десерт: барабанщик группы Джо Летц со всей силы зарядил тортом в лицо россиянину», — передает издание.

Как отмечается, часть зрителей также пострадала от действий самого Линдеманна, который кидал в них рыбу из таза. При этом российская публика, как уточняется, подобной выходки не оценила.

Как ранее сообщал KP.RU, концерт группы Limp Bizkit, запланированный на 31 мая 2026 года в таллинском Unibet Arena, оказался под угрозой срыва. Решение эстонских властей отменить шоу связано с позицией, которую заняли после публичных заявлений вокалиста Фреда Дерста, касающихся России.