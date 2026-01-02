BFMTV: Более 800 автомобилей сгорели в новогоднюю ночь во Франции

Порядка 800 машин сгорели на всей территории Франции в ходе празднования Нового года. Об этом в четверг, 1 января, рассказали на BFMTV.
В полицейской сводке чаще всего упоминался департамент Нижний Рейн — там своих автомобилей лишились 117 граждан. На втором месте — департамент Рона (82 машины).
На третьем месте оказались сразу два департамента — Валь-д’Уаз и Жиронда (36 машин). Несмотря на статистику, в столице страны не было подобных инцидентов.
В общей сложности за ночь сгорело 813 автомобилей, тогда как годом ранее власти насчитали 984 таких случаев, передает телеканал.
Кроме того, 40 человек погибли в новогоднюю ночь в результате мощного взрыва на горнолыжном курорте Кран-Монтана в Швейцарии. Еще по меньшей мере 100 человек пострадали.
По данным Rhône FM, причиной трагедии на популярном швейцарском горнолыжном курорте Кран-Монтана в кантоне Вале могло стать неосторожное использование пиротехники.
В этот же день тремя дронами атаковали кафе и гостиницу на побережье Черного моря в Хорлах. Погибли минимум 24 жителя, в том числе один ребенок.