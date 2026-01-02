Ветеринар из Хабаровска рассказала о своих необычных пациентах

Специфика профессии ветеринара — в том, что врач одновременно работает и с биологией, и с психологией, и с криминалистикой: пациент не говорит, где болит, не всегда даёт себя осмотреть и может укусить «наблагодарность». Ветеринарный врач Татьяна Кологорова рассказала корреспонденту информационного агентства «Хабаровский край сегодня» обо всех нюансах профессии.
Мы в ответе.
Кажется, что ее историй — самых разных, веселых и грустных, счастливых и не очень — наберется на целую книгу.
Довелось ей однажды ассистировать на операции львице, которую неудачно прокесарили. Страху Татьяна натерпелась, конечно. Шутка ли — оперировать самое что ни на есть хищное дикое животное. Близость с ними у любого человека вызывает бессознательный ужас. А вдруг наркоз отойдет раньше срока, что тогда? Но настоящий врач не имеет права поддаваться панике, его задача — честно делать свое дело.
А еще нужно было однажды сделать рентген оленю, которого на трассе сбила машина, и его подобрали и привезли военные.
А еще — выходить новорожденного воробушка, которого нашла девушка. Подлечить кукушку, которая врезалась в стекло, или летучую мышь со сломанным крылом.
Откуда берутся такие необычные пациенты? Приносят добрые люди. Нашли голубя, который не может лететь. Куда его девать? Отнести врачу, ведь она обязательно поможет. Точно так же и с кукушкой с гематомой на глазу и рассеянной координацией и в итоге с черепно-мозговой травмой: ее подобрали хозяева дома.
В своей ветеринарной практике она навидалась всякого, и ее уже сложно чем-то удивить. Но ее задача — спасать тех, кто не может рассказать о своей боли, но чьи глаза верят в помощь.
Нередко она привязывается к своим пациентам:
— Очень много людей приходит. Порой лица не запоминаются, а вот питомцы — почти всегда. Следишь за их жизнью, волнуешься за них. Это живые существа, которым тоже бывает и плохо, и больно. И моя задача — им помочь.
И неважно, кто перед ней: хомячок или сурикат.
Татьяна уверена, что у них есть душа. И даже самая крохотная животинка привязывается к человеку, а человек всегда должен быть в ответе за того, кого приручил.
«Ты моя Мурочка».
Прием Татьяны — прием надежды.
Вот молодой парень с кошкой. Говорит, мол, отказывается есть, ослабела.
Ее теплые руки бережно щупают маленькое кошачье тельце, стетоскопом аккуратно прослушивается сердцебиение. Нужно на УЗИ.
Татьяна сбривает шерсть с живота и водит аппаратом по телу. Диагноз: острый панкреатит. Задает стандартные вопросы: чем кормят, как давно случился недуг, не могла ли кошка съесть что-то неестественное.
Нужно взять анализ крови, игла в лапе. Кошка истошно кричит, вырывается.
— Ты моя Мурочка, ты моя кисонька! — приговаривает Татьяна. — Сейчас тебе будет легче, моя хорошая! Ну, не кричи, пожалуйста. Потерпи…
Вот уже кошка отправляется под капельницу.
Следующий пациент необычный. Сыч. Да-да, самый настоящий сыч, только, видимо, совсем молоденький — мал еще. Желтые глаза пристально смотрят на Татьяну, острейшие когти безжалостно впиваются в ее мягкие руки, оставляя глубокие следы.
— Мне соседи его принесли, — рассказывает хозяйка пернатого хищника и поглаживает птицу. — А он не ест совсем. Я ему уже и мышек покупала, и червячков всяких.
Татьяна осматривает птицу и тут же советует:
— Это же хищник, ему нужно мясо такое, которое можно разрывать когтями, только не очень жирное. И кормить его лучше вечером, когда уже темно.
На крыле у сыча следы зеленки. Видимо, предыдущие хозяева пытались помочь птице, но плюнули на это дело.
Птица пытается вырваться, но руки Татьяны держат крепко.
— Ну, мой хороший! Нужно тебя осмотреть! Подожди немножко!
Птичьи когти впиваются еще сильнее, но врач даже не подает вида, что ей больно. Терпит и делает свою работу.
Животные должны жить!
Татьяна Юрьевна родом из Комсомольска-на-Амуре. Ее детство прошло в частном доме, где семья держала целое хозяйство.
Ей было одиннадцать, когда к ним в дом попал четырехмесячный щенок московской сторожевой. Большая плюшевая мордочка, невероятно красивые выразительные глаза навсегда остались в памяти. Животное оказалось больно: энтерит — довольно распространённое заболевание у собак. Несколько дней Татьяна и ее родители боролись за его жизнь: возили в ветеринарную клинику на другой конец города на коляске. Вылечить его не удалось.
Эта неожиданная смерть настолько поразила Таню, что она решила: животные обязательно должны жить. И она обязательно спасет еще не одного щенка.
К окончанию школы желание несколько трансформировалось, лечить людей показалось более достойной миссией. Она даже успешно закончила медицинский колледж. Но работать по профессии не смогла. Знаете, как бывает, вроде бы все знаешь, умеешь, но душа противится: не мое.
Судьбу не перехитришь, решила спасать животных — спасай!
В Дальневосточном аграрном университете на ветеринарном факультете из 76 студентов на потоке дипломы получили лишь половина, а в профессии осталось и того меньше — всего шесть человек. Есть у обычных врачей такая поговорка: лечить младенцев так же сложно, как и животных, потому что ни те, ни другие не могут сказать, что с ними происходит.
В базе ветврача анатомия и физиология крупного рогатого скота, свиней, собак и лошадей. А кроме этого, нужно дополнительно постичь тонкости заболеваний, например… пчел. Оказывается, пчелы тоже бывают пациентами врачей.
По сути, учеба ветврача не заканчивается никогда. Мало ли кто пожалует на прием. Впрочем, изучить абсолютно всех животных невозможно, поэтому у ветеринарных врачей есть специализация. Пчел Татьяна Юрьевна лечить возьмется, а вот рептилий — нет.
После успешного окончания университета Татьяне пришлось на пять лет попрощаться с любимой профессией. В родном городе вакансий не было, и она устроилась работать в ветеринарно-санитарную экспертизу на обычный рынок, но продержалась там недолго.
Ей пришлось сменить сферу деятельности — ушла в прокатный бизнес, потом переехала в Хабаровск. Однажды ей на глаза попалось объявление: в клинику требуется ветврач даже без опыта работы.
Вот тут пазл и сложился.
Что с вами, люди?
— Хочется, чтобы владельцы относились к своим питомцам по-настоящему ответственно, — признается Татьяна.
Поддавшись моде, некоторые заводят, например, сервалов, игуан, лис, гусей, енотов, уток и даже, вы не поверите, страусов. Конец таких историй, как правило, печален. И таких безголовых товарищей, которые совсем не чувствуют своей ответственности за судьбу живого существа, очень много.
— Был случай. Шикарная кошка мейн-кун родила котят. Подхватила инфекцию. Мы ее долго лечили, в итоге хозяева просто бросили ее в клинике. Мы ее выходили, а бывшие владельцы вдруг опомнились и забрали ее домой. Чем уж они ее там накормили, не знаю. Но через сутки кошка погибла.
Погибают от бездумности хозяев собаки, которых отпускают на самовыгул, кошки, выпадая из окон многоэтажек, птицы без должного ухода или неправильного кормления.
А чего только не наедаются порой домашние питомцы! Золотые украшения, мебельные скрепки, ремешки от часов, детали от детского конструктора! Впереди новогодние праздники, и Татьяна с грустью отмечает:
— Начнут «дождики» есть, мишуру. Не дай бог, кто-то елочную игрушку проглотит или поранится. Или испугается фейерверков. Ни один Новый год без ЧП не происходит.
Да, странные порой попадаются хозяева! Вот один спросил, а можно ли собаке сделать… подтяжку груди? Ему показалось, что у недавно родившей суки грудь обвисла. Второй звонит и спрашивает, можно ли сделать татуировку любимому сфинксу.
Что с вами, люди?!
Хочешь собаку? Учись!
Татьяна, специалист со стажем, уверена: должны быть созданы школы, где людей учили бы обращаться с собаками, и только после этого выдавали разрешение на завод. В советские времена, например, такой порядок существовал для тех, кто хотел завести породистого пса.
Желающие завести, например, овчарку обращались в кинологический клуб, и им предлагали сначала пройти технический минимум — изучить основы физиологии и анатомии животного, понимать его поведение и оказывать первую помощь. Затем следовало полугодичное ожидание в очереди. Однако спустя время многие бросали занятия: надоело постоянно ездить на учебу, да и осознали будущие владельцы всю ответственность. Те, кто завершал курсы, получали соответствующую отметку. Дальше нужно было еще постоять в очереди. А потом уже перед вручением щенка нужно было подписать документ, что вы обязуетесь профессионально дрессировать животное, а также берете на себя полную юридическую ответственность за любые проступки вашего питомца.