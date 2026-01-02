Ветеринар из Хабаровска рассказала о своих необычных пациентах

Желающие завести, например, овчарку обращались в кинологический клуб, и им предлагали сначала пройти технический минимум — изучить основы физиологии и анатомии животного, понимать его поведение и оказывать первую помощь. Затем следовало полугодичное ожидание в очереди. Однако спустя время многие бросали занятия: надоело постоянно ездить на учебу, да и осознали будущие владельцы всю ответственность. Те, кто завершал курсы, получали соответствующую отметку. Дальше нужно было еще постоять в очереди. А потом уже перед вручением щенка нужно было подписать документ, что вы обязуетесь профессионально дрессировать животное, а также берете на себя полную юридическую ответственность за любые проступки вашего питомца.