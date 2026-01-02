Многоэтажные дома в Тульской области повреждены после атаки ВСУ

ВС РФ отразили очередную атаку на Тульскую область.
В период с 23:00 до 01:00 подразделения противовоздушной обороны Министерства обороны РФ ликвидировали три украинских дрона. Об этом сообщил губернатор региона Дмитрий Миляев.
В Новомосковске в результате падения фрагментов сбитых дронов частично повреждено остекление двух многоквартирных домов, в одном из них также пострадала кровля. В городе Узловая зафиксированы повреждения оконных конструкций в нескольких жилых домах, а также кровли частного домовладения.
На местах инцидентов работают оперативные службы. Обстановка находится под контролем губернатора.