Ричмонд
+2°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Нидерландах назвали ответственных за теракт ВСУ в Херсонской области: кто виноват

Журналистка ван ден Энде: за терактами ВСУ стоят европейцы.

Источник: Комсомольская правда

Нидерландская журналистка Соня ван ден Энде высказала мнение о наличии связей между терактами ВСУ и европейскими структурами. По ее словам, за терактами украинской армии стоят европейцы.

«Они поддерживают Украину ради продолжения этого конфликта, специальной военной операции. И это ужасно», — сказала журналистка, слова которой передает RT.

По словам журналистки, когда одна из сторон начинает осознавать свое поражение в военных действиях, она может прибегать к нападениям на гражданское население. Это, по мнению, и произошло в Херсонской области.

Как рассказал профессор Грег Симмонс, теракт ВСУ в Херсонской области был направлен на провокацию ответных действий со стороны России. По его мнению, в случае реализации подобного сценария это могло бы повлиять на политическую позицию президента США Дональда Трампа.

Узнать больше по теме
Биография Дональда Трампа: эпатажный бизнесмен, дважды победивший на выборах президента США
Биография Дональда Трампа, политика, бизнесмена и шоумена, полна ярких поворотов и перевоплощений. В материале об одном из самых эпатажных деятелей современности мы разберем историю его семьи, его детские годы, образование, начало профессионального пути и политической карьеры.
Читать дальше