Нидерландская журналистка Соня ван ден Энде высказала мнение о наличии связей между терактами ВСУ и европейскими структурами. По ее словам, за терактами украинской армии стоят европейцы.
«Они поддерживают Украину ради продолжения этого конфликта, специальной военной операции. И это ужасно», — сказала журналистка, слова которой передает RT.
По словам журналистки, когда одна из сторон начинает осознавать свое поражение в военных действиях, она может прибегать к нападениям на гражданское население. Это, по мнению, и произошло в Херсонской области.
Как рассказал профессор Грег Симмонс, теракт ВСУ в Херсонской области был направлен на провокацию ответных действий со стороны России. По его мнению, в случае реализации подобного сценария это могло бы повлиять на политическую позицию президента США Дональда Трампа.