Роспотребнадзор рассказал, как защититься от респираторных инфекций

«Вирусы передаются от человека к человеку через воздух (при чихании и кашле), поэтому старайтесь держать расстояние не менее 1,5 метра. Избегайте касаний лица руками, так как это может способствовать распространению инфекции. Носите маску или другие средства защиты для снижения риска заражения», — добавили в пресс-службе.