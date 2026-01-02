Ученый выпустил тревожное обращение по поводу магнитных бурь

В 2025 году лаборатория солнечной астрономии ИКИ РАН фиксировала рекордное за 20 лет число геомагнитно-возмущенных дней: 69 суток с магнитными бурями и 164 дня с индексом Kp 4 и выше против 94 годом ранее. Тогда рост активности связывали в основном с серией солнечных вспышек классов C и M в конце ноября, которые становились триггером для геомагнитных возмущений.