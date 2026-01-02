Ученый выпустил тревожное обращение по поводу магнитных бурь

Магнитные бури будут частым явлением в 2026 году, сообщили в ИКИ РАН.
В 2026 году магнитных бурь будет много. Об этом сообщил руководитель Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований РАН Сергей Богачев. По его словам, основным источником таких возмущений геомагнитного поля стали корональные дыры на Солнце, поэтому даже на фоне уменьшения количества солнечных вспышек частота магнитных бурь останется высокой.
«На фоне спада солнечной активности магнитных бурь стало больше… Бурь будет много», — сказал Богачев. Слова приводит РИА Новости.
В 2025 году лаборатория солнечной астрономии ИКИ РАН фиксировала рекордное за 20 лет число геомагнитно-возмущенных дней: 69 суток с магнитными бурями и 164 дня с индексом Kp 4 и выше против 94 годом ранее. Тогда рост активности связывали в основном с серией солнечных вспышек классов C и M в конце ноября, которые становились триггером для геомагнитных возмущений.