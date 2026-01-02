Ричмонд
Тела расчленённых в ОАЭ «друга» Павла Дурова и его жены вернули домой в белых ящиках

Тела криптобизнесмена Романа Новака, называвшего себя другом основателя Telegram Павла Дурова, и его супруги Анны доставили в Санкт-Петербург в белых ящиках. Их убили и расчленили в ОАЭ несколько месяцев назад.

«Из самолёта, прибывшего из Объединённых Арабских Эмиратов, достали два белых ящика. На них была надпись латиницей: ФИО супругов Новак», — сообщает «Фонтанка.ру» со ссылкой на очевидца.

Водитель спецтранспорта, находившийся рядом с грузом, подтвердил, что в ящиках находятся останки убитых в ОАЭ супругов.

Как ранее писал Life.ru, останки доставили в Санкт-Петербург самолётом в ночь с 1 на 2 января. Роман и Анна Новак исчезли осенью 2025 года. 2 октября они отправились из Дубая на встречу с предполагаемыми инвесторами в город Хатта. После этого с ними пропала связь. Позже выяснилось, что их убили и закопали в пустыне ОАЭ. Следственный комитет не исключает, что это было заказное убийство.

