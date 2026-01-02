Внедрение цифрового рубля стартовало в России

В России стартовал процесс масштабного внедрения цифрового рубля в бюджетный процесс и банковскую сферу — его уже используют для перечислений в федеральные учреждения.
Уже 1 сентября крупнейшие российские банки и торговые компании предоставят гражданам возможность совершать операции с использованием цифровых рублей.
У других универсальных банков и крупных клиентов данная обязанность возникнет позже — с 1 сентября 2027 года. Остальные подключатся к процессу в 2028 году.
Цифровой рубль — новая форма национальной валюты России. Его ввод не отменяет и не заменяет наличные и безналичные формы, передает РИА Новости.
Россияне также смогут выбрать получение заработной платы в цифровом рубле начиная с 1 сентября 2026 года. Однако финансист Александр Лосев отметил, что не стоит спешить с этим решением.
Кроме того, 23 декабря Центральный Банк подготовил концепцию по регулированию криптовалют на российском рынке.
«Вечерняя Москва» рассказала, что из себя представляет цифровой рубль, с какой целью его ввели и чем цифровые рубли отличаются от безналичных денег и криптовалюты.