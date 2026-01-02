Лепка снеговика сжигает до 300 калорий в час — подсчёты тренера

На новогодних каникулах также можно уютно устроиться дома и смотреть фильмы под пледом, ведь это классика зимнего досуга. Среди вариантов: «Ирония судьбы», «Ёлки», «Чародеи» и новинки 2025 года. Что посмотреть с детьми на Новый год — проверенные хиты для всей семьи в материале Life.ru.