Лепка снеговика сжигает до 300 калорий в час — подсчёты тренера

Дополнительный фактор — холод. Организм тратит энергию не только на движение, но и на терморегуляцию, поэтому расход калорий увеличивается. В итоге лепка снеговика относится к умеренной динамической нагрузке и может конкурировать с простой домашней тренировкой.
Старший тренер международной сети студий балета и растяжки LEVITA Акулина Бахтурина рассказала «Газете.Ru», что человек весом 55−60 кг за час лепки снеговика сжигает в среднем 180−250 ккал. Если работа активная — плотный снег, перекатывание больших шаров, частые наклоны — расход может доходить до 300 ккал в час.
Для сравнения, спокойная прогулка сжигает 150−180 ккал в час, уборка квартиры — 200−250 ккал, а йога средней интенсивности — около 180−220 ккал. Чтобы лепка была безопасной, специалисты советуют сделать лёгкую разминку, поднимать снег за счёт ног, а после — переодеться в сухую одежду и согреться горячим чаем.
На новогодних каникулах также можно уютно устроиться дома и смотреть фильмы под пледом, ведь это классика зимнего досуга. Среди вариантов: «Ирония судьбы», «Ёлки», «Чародеи» и новинки 2025 года. Что посмотреть с детьми на Новый год — проверенные хиты для всей семьи в материале Life.ru.
