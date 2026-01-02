Четыре аварии в Хабаровском крае произошли по вине пьяных водителей

По данным ГИБДД, за 1 января в Хабаровском крае произошло семь серьезных ДТП, в которых пострадали десять человек. По предварительной информации, четыре аварии произошли по вине нетрезвых водителей. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск".
Всего в крае произошло 7 ДТП за сутки. Для сравнения, за предыдущий день, 31 декабря, было зарегистрировано только два происшествия. В них пострадало 10 человек. Случилось 3 столкновения, в которых травмы получили восемь человек. Еще два жителя края попали под колеса авто.
Инспекторы выявили 16 водителей, севших за руль в состоянии опьянения. Семь из них были задержаны в Хабаровске. Именно по вине таких «празднующих» и произошли четыре из семи зарегистрированных аварий.
Всего же за сутки было зафиксировано 287 нарушений ПДД. Среди них — три случая, когда водители не пропустили пешеходов на «зебре», и восемь нарушений со стороны самих пешеходов.