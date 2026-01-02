Четыре аварии в Хабаровском крае произошли по вине пьяных водителей

Всего в крае произошло 7 ДТП за сутки. Для сравнения, за предыдущий день, 31 декабря, было зарегистрировано только два происшествия. В них пострадало 10 человек. Случилось 3 столкновения, в которых травмы получили восемь человек. Еще два жителя края попали под колеса авто.