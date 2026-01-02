Ричмонд
+2°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Стала известна причина пожара в швейцарском Кран-Монтане: появились фото и видео

Blick: пожар в Швейцарии возник из-за бенгальских огней, это подтверждают фото.

Источник: Комсомольская правда

Как пишет газета Blick, видео и фото свидетельствуют, что пожар в баре Le Constellation в швейцарском Кран-Монтане мог начаться из-за бенгальского огня в бутылке шампанского, от которого загорелся потолок.

В распоряжении издания оказались фото и видео, на которых запечатлено празднование в баре большой компанией. Некоторые из посетителей держат в руках большие бутылки шампанского с горящими бенгальскими огнями. Искры от этих огней долетают до потолка и поджигают акустические панели.

По информации газеты, подобные панели часто делают из легковоспламеняющегося пластика, который может мгновенно вспыхнуть от искр. Авторы статьи предполагают, что для потолка в баре использовался дешевый материал, так как качественная акустическая пена почти не горит.

Как сообщила очевидец трагедии, большинство гостей бара были представителями молодежи в возрасте 15−20 лет. Когда начался пожар, люди оказались заблокированы внутри помещения.