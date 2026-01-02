Юрист рассказал, надо ли отвечать на звонки от начальника в праздники

«Праздничные дни являются временем отдыха для работников согласно статье 107 Трудового кодекса РФ, следовательно, работодатель не вправе требовать от них исполнения трудовых обязанностей, в том числе дистанционно. Проигнорированный во время отдыха звонок начальника не будет являться нарушением», — рассказал собеседник агентства.