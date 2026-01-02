Юрист рассказал, надо ли отвечать на звонки от начальника в праздники

МОСКВА, 2 янв — РИА Новости. Звонки от начальства в период праздников можно оставить без ответа, это не является нарушением, сообщил РИА Новости юрист Олег Зернов.
«Праздничные дни являются временем отдыха для работников согласно статье 107 Трудового кодекса РФ, следовательно, работодатель не вправе требовать от них исполнения трудовых обязанностей, в том числе дистанционно. Проигнорированный во время отдыха звонок начальника не будет являться нарушением», — рассказал собеседник агентства.
Он подчеркнул, что в этом правиле есть исключения для работников с ненормированным графиком.
«В первую очередь это касается находящихся на дежурстве сотрудников правоохранительных органов и экстренных служб», — добавил Зернов.