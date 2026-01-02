Из-за угрозы БПЛА задержан рейс из Кургана в Москву

Угроза БПЛА повлияла на рейс из Кургана в столицу.
Из-за угрозы беспилотников задержан утренний рейс авиакомпании «Нордстар» из Кургана в Москву. Самолет должен был вылететь в столицу в 7:00, но вылет перенесен. Актуальная информация о статусе рейса опубликована на онлайн-табло аэропорта Кургана.
«Рейс TI-1092 “Нордстар” (тип самолета “Боинг-737−800”) в московский аэропорт Домодедово задержан. Новое время вылета — 07:35», — следует из данных электронного табло аэропорта «Курган».
В ночь на 2 января системы противовоздушной обороны перехватили над территориями ряда регионов России 201 беспилотный летательный аппарат, запущенный с украинской стороны. На фоне атаки дронов в московских аэропортах задерживается более 60 рейсов. Введенные временные ограничения на выполнение полетов также привели к отмене как минимум 10 рейсов.