Абу-Даби установил новый рекорд с 62-минутным новогодним фейерверком

Власти Абу-Даби организовали в новогоднюю ночь рекордный 62-минутный фейерверк и масштабное шоу с участием более 6,5 тысячи дронов. Об этом в четверг, 1 января, сообщили в The Free Press Journal.
— Абу-Даби встретил 2026 год рекордным празднованием, устроив 62-минутное шоу фейерверков, сопровождаемое представлением из более чем 6,5 тысячи дронов, — уточнили в публикации.
Основной площадкой торжества сделали район Аль-Васба. Организаторы праздника использовали системы запуска и визуальной синхронизации — так они превратили небо над пустыней в световую сцену.
После фейерверка в воздух поднялись тысячи дронов, которые сформировали анимированные композиции, в том числе образ феникса, светящегося в небе, уточнили в издании.
В новогоднюю ночь фейерверки запретили запускать в ряде регионов России. По данным СМИ, ограничения затронули Екатеринбург, Омск, Иркутск, Красноярск и Новосибирск.
Пассажиры ряда поездов дальнего следования также встретили Новый год в пути без света и питания из-за сильного снегопада, из-за которого в ночь на 1 января задержали десятки составов.