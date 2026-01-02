В ГД предупредили россиян об особенности зарплаты в январе

В то же время парламентарий указала, что ситуация будет иной для тех, кто получает деньги по сдельным расценкам. В январе у них меньше рабочих дней, а значит, меньше возможностей выполнить необходимый объем заданий. По словам Бессараб, для сотрудников со сдельной системой оплаты труда в начале года будет «достаточно короткий период, за который нужно многое успеть». Она добавила, что конечный доход этой категории работников зависит от организации смен, графика предприятия и наличия заказов в первые недели месяца.