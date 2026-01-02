В ГД предупредили россиян об особенности зарплаты в январе

Для тех, кто работает по сдельной оплате труда, в январе предстоит наверстать показатели за короткий период.
В январе 2026 года сотрудники с окладной системой оплаты труда и тарифными ставками получат зарплату полностью, без понижения из ‑за новогодних каникул. Об этом 2 января сообщила член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб, ее слова приводит агентство РИА Новости. Праздничные дни не уменьшают размер фиксированной части заработка, которая закреплена в трудовом договоре.
«Те, у кого зарплата зависит от оклада, от тарифных ставок, ничего не потеряют. Зарплата будет выплачена в полном объеме», — сказала Бессараб. Она подчеркнула, что действующее трудовое законодательство гарантирует оплату таких периодов в пределах установленного должностного оклада.
В то же время парламентарий указала, что ситуация будет иной для тех, кто получает деньги по сдельным расценкам. В январе у них меньше рабочих дней, а значит, меньше возможностей выполнить необходимый объем заданий. По словам Бессараб, для сотрудников со сдельной системой оплаты труда в начале года будет «достаточно короткий период, за который нужно многое успеть». Она добавила, что конечный доход этой категории работников зависит от организации смен, графика предприятия и наличия заказов в первые недели месяца.
Ранее юристы по трудовому праву напоминали, что работа в новогодние и другие нерабочие праздничные дни по статье 153 Трудового кодекса должна оплачиваться не менее чем в двойном размере, а привлечение к работе возможно в основном по согласованию с сотрудником. Также разъяснялось, что все смены с 31 декабря 2025 года по 11 января 2026 года подлежат повышенной оплате, а отдельные новогодние выплаты могут начисляться сверх оклада и праздничных доплат.