Россиянам напомнили, как будет начисляться зарплата в январе

Зарплата, рассчитанная по окладу или тарифной ставке, в январе будет выплачена полностью. Об этом рассказала член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб.
«Те, у кого зарплата зависит от оклада, от тарифных ставок, ничего не потеряют. Зарплата будет выплачена в полном объеме», — рассказала она в беседе РИА Новости.
Как добавила Бессараб, для сотрудников со сдельной оплатой январь станет месяцем с ограниченным количеством рабочих дней, в течение которых необходимо выполнить значительный объем задач.
При этом ранее депутат сообщила, что в новом году в России не планируется вводить шестидневную рабочую неделю, однако в 2027 году некоторые корректировки возможны. Так, общее число рабочих дней составит 247, а выходных и праздничных — 118.