Запорожского вице-губернатора арестовали в Москве за мошенничество в особо крупном размере

Ранее Life.ru сообщал, что Центральный районный суд Челябинска перевёл бывшего вице-губернатора Свердловской области Олега Чемезова из СИЗО под домашний арест. Причиной стало резкое ухудшение его здоровья. В изоляторе у него диагностировали рак поджелудочной железы, и теперь ему требуется лечение в московской клинике.