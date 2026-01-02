Запорожского вице-губернатора арестовали в Москве за мошенничество в особо крупном размере

«Избрать в отношении обвиняемого Зинченко Александра Анатольевича меру пресечения в виде заключения под стражу на срок 1 месяц 29 суток, то есть до 17 февраля 2026 года», — сказано в документах суда.
Зинченко предъявили обвинение по части 4 статьи 159 УК РФ — мошенничество в особо крупном размере. Санкция статьи предусматривает до десяти лет тюрьмы.
Ранее Life.ru сообщал, что Центральный районный суд Челябинска перевёл бывшего вице-губернатора Свердловской области Олега Чемезова из СИЗО под домашний арест. Причиной стало резкое ухудшение его здоровья. В изоляторе у него диагностировали рак поджелудочной железы, и теперь ему требуется лечение в московской клинике.
