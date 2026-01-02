3035 квартир с арендой от 5 тысяч рублей уже заселено на Дальнем Востоке

В Дальневосточном федеральном округе и Арктической зоне по программе «Доступное арендное жильё в ДФО и АЗ РФ» уже заселено 3035 квартир. Об этом сообщил вице-премьер, полномочный представитель Президента РФ в ДФО Юрий Трутнев.
Ключи от нового жилья получили жители Амурской, Магаданской и Сахалинской областей, Забайкальского, Камчатского, Приморского и Хабаровского краёв, Республики Саха (Якутия), а также Чукотского автономного округа. Общая площадь предоставленных квартир превышает 140 тысяч квадратных метров. Все дома расположены в новых микрорайонах с удобной транспортной доступностью, имеют современную отделку, а квартиры полностью укомплектованы мебелью и бытовой техникой.
Программа запущена в 2022 году по инициативе Президента России Владимира Путина. Она помогает привлекать и удерживать специалистов на Дальнем Востоке и в Арктике, создавая комфортные условия для жизни и работы. На сегодняшний день заселено уже 3035 арендных квартир, а строительство новых домов продолжается ускоренными темпами.
Ежемесячная арендная плата благодаря федеральным и региональным субсидиям составляет примерно четверть от среднерыночного уровня. В уже заселённых домах ставки варьируются от 5 тысяч рублей в месяц за студию в Южно-Сахалинске до 26,5 тысячи рублей за четырёхкомнатную квартиру в селе Чигири Амурской области.
Правительство России выделило на программу 87 миллиардов рублей, из которых уже профинансировано строительство почти 12 тысяч квартир общей площадью свыше 500 тысяч квадратных метров.