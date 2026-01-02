Ричмонд
-1°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

3035 квартир с арендой от 5 тысяч рублей уже заселено на Дальнем Востоке

Снять жилье по цене ниже рыночной можно в рамках программы «Доступное арендное жильё в ДФО и АЗ РФ».

Источник: Freepik

В Дальневосточном федеральном округе и Арктической зоне по программе «Доступное арендное жильё в ДФО и АЗ РФ» уже заселено 3035 квартир. Об этом сообщил вице-премьер, полномочный представитель Президента РФ в ДФО Юрий Трутнев.

Ключи от нового жилья получили жители Амурской, Магаданской и Сахалинской областей, Забайкальского, Камчатского, Приморского и Хабаровского краёв, Республики Саха (Якутия), а также Чукотского автономного округа. Общая площадь предоставленных квартир превышает 140 тысяч квадратных метров. Все дома расположены в новых микрорайонах с удобной транспортной доступностью, имеют современную отделку, а квартиры полностью укомплектованы мебелью и бытовой техникой.

Программа запущена в 2022 году по инициативе Президента России Владимира Путина. Она помогает привлекать и удерживать специалистов на Дальнем Востоке и в Арктике, создавая комфортные условия для жизни и работы. На сегодняшний день заселено уже 3035 арендных квартир, а строительство новых домов продолжается ускоренными темпами.

Ежемесячная арендная плата благодаря федеральным и региональным субсидиям составляет примерно четверть от среднерыночного уровня. В уже заселённых домах ставки варьируются от 5 тысяч рублей в месяц за студию в Южно-Сахалинске до 26,5 тысячи рублей за четырёхкомнатную квартиру в селе Чигири Амурской области.

Правительство России выделило на программу 87 миллиардов рублей, из которых уже профинансировано строительство почти 12 тысяч квартир общей площадью свыше 500 тысяч квадратных метров.

Узнать больше по теме
Юрий Трутнев: биография видного политика, каратиста и бизнесмена
Заместитель Председателя Правительства РФ начинал с должности общественного охотинспектора. Сегодня Юрий Трутнев — одна из центральных фигур в российской политике. Рассмотрим его биографию детальнее: от занятий карате и малого бизнеса до политических побед на Дальнем Востоке и встреч с президентом Владимиром Путиным.
Читать дальше