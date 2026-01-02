В Приморье с 1 января снижены тарифы на экспрессы до аэропорта Владивостока

Также стала доступнее и поездка из города Артема — всего 37 рублей. Помимо этого, в два раза снижена цена за проезд в вагонах повышенной комфортности: теперь она составляет от 250 до 370 рублей. Эти меры призваны повысить транспортную доступность и привлечь новых пассажиров.