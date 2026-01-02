Ричмонд
В Приморье с 1 января снижены тарифы на экспрессы до аэропорта Владивостока

Стоимость поездки для пассажиров теперь начинается от 185 рублей.

Источник: Комсомольская правда

С Нового года в Приморском крае значительно снижены цены на проезд в аэроэкспрессах, следующих из Владивостока в международный аэропорт Кневичи. Стоимость поездки для пассажиров теперь начинается от 185 рублей вместо прежних 335. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Дальний Восток".

Также стала доступнее и поездка из города Артема — всего 37 рублей. Помимо этого, в два раза снижена цена за проезд в вагонах повышенной комфортности: теперь она составляет от 250 до 370 рублей. Эти меры призваны повысить транспортную доступность и привлечь новых пассажиров.

Параллельно продолжается обновление подвижного состава. Уже сейчас большую часть пригородных поездов составляют современные электропоезда серии ЭП3Д, которые вскоре будут обслуживать все маршруты до аэропорта. Кроме того, с 2025 года частота движения скорых поездов увеличена с восьми до 10 рейсов в сутки.