Глава Нового Уренгоя провел первый день Нового года на катке. Видео

Колодин вышел на лед самого большого на Ямале катка.
Мэр Нового Уренгоя (ЯНАО) Антон Колодин 1 января 2025 года посетил городской каток. Он призвал земляков проводить отдых активно и находить время для прогулок.
«Дорогие земляки, всех с 1 января, всем хорошего настроения. Находите время, выходите на улицу — отличная погода, пометил городской каток. Всех с Новым годом», — поделился в своем telegram-канале Колодин.
Судя по кадрам, глава газовой столицы проводил время на самом большом катке Ямала. Ранее его торжественно открыл губернатор округа Дмитрий Артюхов.