Градус смерти: Так лечат похмелье почти все и не знают, что разрушает мозг и печень

«Основной механизм лежит в обезвоживании, при котором каскадно нарастают другие симптомы: изменение кислотно-щелочного равновесия, нарушения обменных процессов и даже сгущение крови, воспалительные реакции в органах и тканях. При игнорировании симптомов нарастает интоксикация, отравление организма на клеточном уровне, включая гипоксию тканей и нарушения энергетического обмена», — разъяснила врач.
Главная ошибка — попытка «опохмелиться» алкоголем. Дополнительный спирт усиливает выработку ацетальдегида — токсичного вещества, которое перегружает печень и ферментные системы. Это может привести к токсическому гепатиту, печёночной недостаточности и даже энцефалопатии — поражению мозга.
Опасно и бесконтрольное употребление обезболивающих. Большие дозы аспирина и других противовоспалительных препаратов раздражают слизистую желудка и в условиях обезвоживания увеличивают риск острой почечной недостаточности. Кофе также под запретом: он маскирует симптомы, но усиливает дегидратацию и проблемы с ЖКТ.
Не стоит нагружать организм спортом — физическая активность в состоянии интоксикации усиливает выработку молочной кислоты и ухудшает микроциркуляцию. Запрещён и приём препаратов для печени без назначения врача — это может закончиться острой печёночной недостаточностью.
«Похмелье — это симптомокомплекс, при котором игнорирование обезвоживания и интоксикации может привести к серьёзным нарушениям работы печени, почек и нервной системы», — подчеркнула врач.
При похмелье особенно важно восполнять жидкость и электролиты, прежде всего калий и магний. Их дефицит может спровоцировать аритмии и мышечную слабость. Самолечение особенно опасно при наличии хронических заболеваний — диабета, панкреатита и проблем с сердцем.
