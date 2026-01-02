Берн назвал пожар на курорте Кран-Монтана одной из самых страшных трагедий

По словам президента Швейцарии Ги Пармелана, пожар в баре Le Constellation на горнолыжном курорте Кран-Монтана стал одной из самых ужасных трагедий в истории страны.
«Пожар, произошедший прошлой ночью в баре в Кран-Монтане, является одной из самых страшных трагедий, которые когда-либо происходили в нашей стране», — сказал швейцарский лидер в рамках пресс-конференции.
Напомним, что около 1:30 в новогоднюю ночь в баре Le Constellation начался пожар после чего был слышен взрыв. Как сообщила швейцарская газета Le Nouvelliste, в результате инцидента погибло 40 человек, а число пострадавших составляет не менее 100.
При этом газета Blick уточнила, изучение фото- и видеоматериалов позволило сделать вывод, что причиной пожара в баре Le Constellation в Кран-Монтане мог стать бенгальский огонь в бутылке шампанского, от искр которого загорелся потолок.