Самый большой детский сад Копейска готовится открыть двери

В администрации детского сада отметили, что стремились создать уютный дом для комфортного развития детей. Здание включает 14 групп с отдельными игровыми и спальными зонами, а также центральный блок с музыкальным и спортивным залами, кабинетами для дополнительных занятий, медицинским пунктом и пищеблоком. Для родителей обустроили парковку. В ближайшее время планируются ознакомительные экскурсии, а открытие сада позволит существенно сократить очередь в дошкольные учреждения города.