Самый большой детский сад Копейска готовится открыть двери

Новый детский сад в Копейске начнет работу после получения лицензии.
Первый в новом году крупный социальный объект — детский сад на 350 мест — готовится к открытию в Копейске (Челябинская область). Учреждение на улице Жданова получит лицензию 12 января и сразу начнет прием документов. Об этом сообщает пресс-служба города.
«Новое трехэтажное здание, рассчитанное на 350 воспитанников от полутора лет, станет самым большим дошкольным учреждением в Копейске. Особенностью проекта стало активное участие родителей в планировании: по их инициативе вместо стандартных теневых навесов на территории установлены современные игровые комплексы для занятий на свежем воздухе», — заявляет пресс-служба округа.
В администрации детского сада отметили, что стремились создать уютный дом для комфортного развития детей. Здание включает 14 групп с отдельными игровыми и спальными зонами, а также центральный блок с музыкальным и спортивным залами, кабинетами для дополнительных занятий, медицинским пунктом и пищеблоком. Для родителей обустроили парковку. В ближайшее время планируются ознакомительные экскурсии, а открытие сада позволит существенно сократить очередь в дошкольные учреждения города.