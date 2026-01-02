Некуда бежать: Как пережить праздники с токсичной роднёй и сохранить психику

Если родственники вас напрягают, у вас сложные отношения с ними, и ситуация складывается так, что с ними нужно провести достаточно много времени на этих новогодних праздниках, то рекомендую либо с этими же родственниками, если уж никак по-другому нельзя, организовать какие-то совместные мероприятия, например, походы в лес или увеселительные мероприятия. То есть таким образом, чтобы вы и оставались в этом тесном контакте, и в то же время ваше внимание было перенесено на какое-то совместное взаимодействие, либо на зрелищность, либо на получение удовольствия.
Марианна Абравитова.
Психолог.
Либо, если ваши родственники на такие «провокации» с вашей стороны не идут, не хотят ни на мероприятия, ни на увеселительные прогулки, ни на отдых на природе, и всё-таки вам нужно сидеть, смотреть и слушать их нудные разговоры, тогда выход только один. Вы либо уходите в себя, включаете наушники, переходите в другую комнату, слушаете музыку или читаете книгу, либо простраиваете ситуацию так, чтобы не находиться с ними долгое время. Можно прийти, поздравить, посидеть, попить чаю, поесть вкусный торт, сказать друг другу приятные слова.
«Но если ни одна из моих рекомендаций не работает, и ситуация достаточно жёсткая, и вам нужно находиться здесь, в кругу этих людей, которые вас напрягают и не особо приятны, тогда предлагаю последнее радикальное средство — настроиться», — советует эксперт.
Настроиться на то, что да, ситуация сложилась так, и вам нужно находиться здесь, другого выхода у вас нет. И тогда вы должны стать «прозрачным или полупрозрачным» для этих людей.
Психолог советует не принимать эмоционально всё, что они говорят, и их присутствие. Вы должны представить, что вы как прозрачное стекло. И тогда всё, что они будут говорить, будет проходить либо мимо вас, либо сквозь вас. Вы будете сидеть, приятно улыбаясь. Возможно, одним глазом будете смотреть телевизор, каким-то образом отвлекаясь. Но ваш внутренний настрой должен быть таким: «Я не воспринимаю то, что мне говорится эмоционально».
«Конечно, вам придётся отвечать на вопросы, ведь вы с ними в определённом контакте. Вы можете отвечать на них вскользь или неопределённо. То есть если вы не даёте конкретику, если вы конкретно не воспринимаете вопросы от них, то вы, получается, такой ускользающий тип, и вам от этого 100% легче», — говорит психолог.
Во-первых, потому что эмоционально вы не вовлечены. Во-вторых, если вы таким образом себя ведёте, вы перестаёте быть интересны как объект для того, чтобы вас обстреливать вопросами, провоцировать на какое-то поведение или вообще проявлять к вам излишний интерес. Вы перестаёте быть для этих людей интересными. И они переключаются либо на кого-то другого, либо на другую тему, и вы тогда легче проскакиваете в этом обществе на новогодние праздники.
А чтобы не просидеть все январские праздники дома в «зажировке» и салатах, психологи советуют воспользоваться несколькими лайфхаками, которые помогут мотивировать себя выходить на улицу и делать приятные прогулки. Как заставить себя гулять в январе и избежать «зажировки», читайте в материале Life.ru.
Главные материалы о лечении, профилактике и заботе о себе — читайте в разделе «Здоровье» на Life.ru.