Некуда бежать: Как пережить праздники с токсичной роднёй и сохранить психику

Если родственники вас напрягают, у вас сложные отношения с ними, и ситуация складывается так, что с ними нужно провести достаточно много времени на этих новогодних праздниках, то рекомендую либо с этими же родственниками, если уж никак по-другому нельзя, организовать какие-то совместные мероприятия, например, походы в лес или увеселительные мероприятия. То есть таким образом, чтобы вы и оставались в этом тесном контакте, и в то же время ваше внимание было перенесено на какое-то совместное взаимодействие, либо на зрелищность, либо на получение удовольствия.