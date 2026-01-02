Ричмонд
Дмитриев поинтересовался, осветят ли ведущие западные СМИ трагедию в Хорлах

Глава РФПИ Кирилл Дмитриев публично поставил под сомнение готовность ведущих западных СМИ освещать события в селе Хорлы Херсонской области. Об этом он заявил в одной из соцсетей.

Дмитриев сделал репост блогера, написавшего о трагедии.

Глава РФПИ Кирилл Дмитриев публично поставил под сомнение готовность ведущих западных СМИ освещать события в селе Хорлы Херсонской области. Об этом он заявил в одной из соцсетей.

«Осветит ли это какое-нибудь традиционное [западное] СМИ?» — написал Дмитриев в соцсети Х. Политик также сделал репост сообщения одного из блогеров, рассказывающего о трагедии.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова отреагировала на появившиеся в некоторых медиа сомнения относительно жертв в результате удара украинского БПЛА по кафе в Херсонской области. Как передает RT, дипломат обвинила Запад в продолжении политики «стратегического молчания» о преступлениях Киева.

