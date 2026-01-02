Каллас обвинила Россию в причастности к инцидентам с повреждением кабелей в Балтике

Россия причастна к инцидентам, связанным с повреждением кабелей в Балтийском море. Такое заявление в четверг, 1 января, сделала глава евродипломатии Кая Каллас в социальной сети X.
— Критически важная инфраструктура Европы по-прежнему подвержена высокому риску саботажа, — считает она.
Каких-либо доказательств своим словам дипломат не привела. Каллас добавила, что с начала украинского конфликта у России наблюдается «четкая тенденция к инцидентам в Балтийском море».
В этот же день премьер-министр Польши Дональд Туск в новогоднем обращении к гражданам заявил, что Варшава в 2026 году планирует завоевать Балтийское море.
Кроме того, глава МИД Польши Радослав Сикорский провел совещание Совета государств Балтийского моря. Основными темами обсуждения стали вопросы безопасности и кризисная ситуация на Украине.
Тем временем власти Германии разработали закрытый план действий на случай военного конфликта в рамках НАТО. В нем описана модель эскалации в пять этапов.
Западные СМИ, в свою очередь, посчитали, что конфликт между Россией и странами НАТО может привести к падению мирового ВВП на 1,3 процента и обойдется в 1,5 триллиона долларов.