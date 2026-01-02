Суд в Москве арестовал заместителя губернатора Запорожской области Зинченко

В рамках уголовного дела об особо крупном мошенничестве Басманный суд Москвы вынес решение об аресте заместителя губернатора Запорожской области Александра Зинченко. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на официальные судебные материалы.
«…В представленных материалах содержится достаточно данных об обоснованности подозрения в причастности обвиняемого… к инкриминируемому ему деянию, которое усматривается из протоколов допроса свидетелей», — передает агентство.
В отношении Зинченко возбуждено уголовное дело по статье о мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ). По данной статье максимальное наказание составляет 10 лет лишения свободы.
Замгубернатора оставили в СИЗО до 17 февраля. Он и его адвокат просили суд заменить содержание под стражей на домашний арест, иную ограничительную меру или залог.
Накануне суд в Москве изъял имущество у бывшего заместителя главы Росприроднадзора Олега Долматова. Это связано с уголовным делом о мошенничестве на сумму около 370 млн рублей.