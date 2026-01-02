В Хабаровском крае опубликован график работы ГАИ на новогодних праздниках

Согласно обновлённой информации, 1, 2, 4, 5, 6, 7 и 8 января все подразделения, которые занимаются регистрацией автомобилей и выдачей водительских удостоверений, не работают. В праздничные дни 3, 9 и 10 января услуги будут предоставлятся в обычном режиме по установленному графику.