Новые нюансы по пособию для семей с детьми — получить можно уже в январе 2026 года

Разбираемся, как работает система единого пособия в 2026 году: кому положена выплата и каков её максимальный размер.
Кто может получить пособие?
Выплата доступна:
- беременным женщинам, вставшим на учёт до 12‑й недели беременности;
- родителям, усыновителям или опекунам детей в возрасте от 0 до 17 лет.
Заявитель и дети должны быть гражданами РФ и постоянно проживать на территории страны.
Каков размер выплаты?
Сумма пособия зависит от дохода семьи и устанавливается в процентах от регионального прожиточного минимума:
- 50% — базовый размер;
- 75 % — если после назначения базовой выплаты среднедушевой доход семьи остаётся ниже прожиточного минимума;
- 100 % — если даже при выплате в размере 75 % доход семьи не достигает прожиточного минимума.
Для беременных расчёт ведётся от прожиточного минимума для трудоспособного населения, для семей с детьми — от прожиточного минимума на ребёнка.
Основные условия назначения
Пособие выплачивается малообеспеченным семьям при соблюдении ряда критериев:
- Доход на человека не превышает региональный прожиточный минимум.
- Доход трудоспособных членов семьи за 12 месяцев: не менее 4 МРОТ — по заявлениям до 31.12.2025; не менее 8 МРОТ — по заявлениям с 01.01.2026.
- Имущественная обеспеченность семьи соответствует установленным нормам.
- Взрослые члены семьи имеют заработок или уважительные причины его отсутствия (например, получение пенсии по старости, инвалидности или по случаю потери кормильца).