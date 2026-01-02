Ричмонд
Новые нюансы по пособию для семей с детьми — получить можно уже в январе 2026 года

IrkutskMedia, 2 января. Беременные и родители детей до 17 лет могут рассчитывать на ежемесячные выплаты от государства — но только при соблюдении ряда условий.

Источник: IrkutskMedia.ru

Разбираемся, как работает система единого пособия в 2026 году: кому положена выплата и каков её максимальный размер.

Кто может получить пособие?

Выплата доступна:

  • беременным женщинам, вставшим на учёт до 12‑й недели беременности;
  • родителям, усыновителям или опекунам детей в возрасте от 0 до 17 лет.

Заявитель и дети должны быть гражданами РФ и постоянно проживать на территории страны.

Каков размер выплаты?

Сумма пособия зависит от дохода семьи и устанавливается в процентах от регионального прожиточного минимума:

  • 50% — базовый размер;
  • 75 % — если после назначения базовой выплаты среднедушевой доход семьи остаётся ниже прожиточного минимума;
  • 100 % — если даже при выплате в размере 75 % доход семьи не достигает прожиточного минимума.

Для беременных расчёт ведётся от прожиточного минимума для трудоспособного населения, для семей с детьми — от прожиточного минимума на ребёнка.

Основные условия назначения

Пособие выплачивается малообеспеченным семьям при соблюдении ряда критериев:

  • Доход на человека не превышает региональный прожиточный минимум.
  • Доход трудоспособных членов семьи за 12 месяцев: не менее 4 МРОТ — по заявлениям до 31.12.2025; не менее 8 МРОТ — по заявлениям с 01.01.2026.
  • Имущественная обеспеченность семьи соответствует установленным нормам.
  • Взрослые члены семьи имеют заработок или уважительные причины его отсутствия (например, получение пенсии по старости, инвалидности или по случаю потери кормильца).