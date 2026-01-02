Пеший Крестный ход пройдет в Хабаровске 3 января

Как сообщили в Хабаровской епархии, 3 января 2026 года по благословению митрополита Хабаровского и Приамурского Артемия и при поддержке Пограничного управления из села Казакевичево будет совершен пеший Крестный ход на Большой Уссурийский остров по реке Уссури к часовне мученика воина Виктора.