Пеший Крестный ход пройдет в Хабаровске 3 января

Верующие пройдут от села Казакевичево до часовни мученика воина Виктора.

Источник: AmurMedia

Как сообщили в Хабаровской епархии, 3 января 2026 года по благословению митрополита Хабаровского и Приамурского Артемия и при поддержке Пограничного управления из села Казакевичево будет совершен пеший Крестный ход на Большой Уссурийский остров по реке Уссури к часовне мученика воина Виктора.

Начало молебна и Крестного хода в 11:00. Доехать до Казакевичево можно на автобусе от пл. Славы — выезд в 10 часов. Стоимость поездки 1300 рублей.

По всем вопросам участия в Крестном ходе звонить по телефону 8−914−544−02−41 (Елена).

В епархии обратили внимание на то, что Крестный ход будет пеший. Необходимо здраво оценить свои силы, обязательно тепло и удобно одеться.