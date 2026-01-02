Шаман Зайцев дал жёсткий прогноз на следующий год

Известный сибирский шаман тывинской традиции небесного происхождения Виктор Зайцев рассказал krsk.aif.ru, к чему надо готовиться россиянам. От чего больше не стоит ждать «лучших времён», как высокие кредитные ставки влияют на карму и кому в новой реальности улыбнётся удача.
В ритме природы.
Первый вопрос — можно ли составить точный график финансовых взлётов и падений или карту рисков для здоровья на грядущий период? Но Виктор сразу обозначил границы компетенций, проведя чёткую черту между своей практикой и работой звездочётов.
«Я как шаман могу говорить о некоторых ритмах, которые во Вселенной, или в стране, или в регионе действуют: какое время — подходящее для действия, какое — неподходящее», — пояснил Зайцев.
По его словам, искать в шаманских практиках ответы на вопросы о курсах валют или конкретных диагнозах бессмысленно — для этого существуют другие специалисты. Шаманы, как отметил Виктор, работают в чувствительной зоне энергетики и в эмоциональной сфере, в то время как «общие вещи», связанные с деньгами или здоровьем, — это прерогатива астрологов, обладающих соответствующим инструментарием.
Тем не менее, чтобы люди не блуждали в темноте, Зайцев еженедельно публикует прогнозы на своей странице в соцсетях.
«Эти прогнозы универсальны для всех, потому что ритмы для всех одинаково идут, а дальше кто-то больше реагирует, кто-то меньше, что-то включается, подключается, что-то нет. Но в целом ориентироваться на эти прогнозы вполне себе можно», — отметил Зайцев.
Однако главный прогноз шамана еще впереди. Такой прогноз делается на 2026 год позже. Дело в том, что шаманы общаются с миром больше по Лунному календарю. Это наиболее чувствительный способ взаимодействия с миром. Главный праздник, Шаманский новый год, Шагаа, отмечается в новолуние в феврале и каждый год имеет свою дату. В 2026 году он будет отмечаться 17 февраля. По тому, как восходит Солнце в этот день, шаманы делают прогноз на весь будущий год.
Солярные праздники тоже имеют значения в шаманизме, поэтому Солнцестояния и Равноденствия празднуются обязательно. В Зимнее Солнцестояние с 21 на 22 декабря тоже можно увидеть признаки зарождающегося года: как пройдет эта самая длинная ночь, какие сообщения принесут духи. С точки зрения астрономии и Солнца это и есть настоящий Новый год.
Прогноз о стабильности в 2026 году от шамана.
Особое внимание уделено стабильности. На вопрос о том, когда же это равновесие наступит, шаман дал отрезвляющий ответ: надеяться на то, что ситуация разрешится сама собой, — значит обречь себя на провал.
Зайцев подчеркнул, что многие люди до сих пор «сидят в позиции ожидания» и пассивно ждут, когда «что-то прилетит откуда-нибудь, что-то изменится и вдруг станет лучше».
«Как правило, становится всё только непредсказуемее. И к этому надо уже привыкнуть», — констатировал шаман.
Прогноз на 2026 год и последующие периоды, по мнению эзотерика, неразрывно связан со скоростью изменений. Наш мир, по словам Зайцева, меняется стремительно, и старые стратегии выживания перестают работать. Главным качеством, необходимым для сохранения себя и своего рассудка, становится не пассивное ожидание, а проактивность.
«Выживает именно тот, кто начинает в этом стремительно меняющемся мире быстро ориентироваться, двигаться и смотреть на шаг вперёд», — заявил Виктор Зайцев, призывая людей переключить внимание на собственную осознанность и наблюдение за происходящим.
Прогноз о здоровье на 2026 год от шамана.
Отдельной темой шаманского предсказания на 2026 год стало физическое благополучие. Многие привыкли списывать свои недуги на ретроградные планеты, тяжёлые високосные годы или плохую экологию века. Но существуют ли прогнозные периоды, когда риск заболеть выше независимо от наших действий? Шаман тывинской традиции категорически отверг такой фатализм.
«За здоровье человека человек отвечает сам. Хочет заниматься своим здоровьем — занимается, и тогда у человека всё более-менее налаживается. Индивидуальные особенности окружающего мира и космоса тут ни при чём», — отрезал Зайцев.
Но он признал: стартовые данные у всех разные. Есть люди более крепкие от природы, есть менее. Однако, по его убеждению, состояние организма — это, как правило, прямой результат образа жизни. Этот фактор не зависит ни от цифры года в календаре, ни от столетия.
«Если просто уделять время и силы своему телу, то оно будет в хорошем, здоровом состоянии, какое бы оно изначально ни было — больное или повреждённое. Вот если забить на всё, то, соответственно…» — не закончил фразу шаман, давая понять, что последствия пренебрежения собой будут печальны в любом году.
Финансовый прогноз от шамана 2026.
А что о финансах и кошельках? В условиях экономической турбулентности многие боятся начинать своё дело или менять профессию. Есть ли смысл пытаться заработать в нынешних реалиях или лучше затаиться?
Виктор Зайцев уверен: возможности есть всегда, при любых ставках, курсах и экономических условиях. Высокие кредитные ставки, повышение налогов и цен делают одни бизнесы более рискованными, зато открывают возможности для других. Главное условие успеха — не слепая удача, а чёткое понимание действительности.
«Если вы осознаёте, где вы находитесь, что происходит в мире, в стране, какие тенденции, какие потребности предъявляет сегодняшняя действительность, то вы гибко начнёте думать о том, какую новую профессию освоить, куда можно двигаться», — пояснил эксперт.
Шаман признал, что при текущих экономических показателях организовать свой бизнес — дело непростое. Однако всё зависит от активности людей и их желания разобраться со своей жизнью. Он жёстко раскритиковал тех, кто постоянно задаёт вопросы про деньги и здоровье в отрыве от действий.
«Вопросы про деньги и здоровье, как правило, — это вопросы людей, которые не хотят ни за что брать ответственность. Люди, которые берут ответственность, они задают себе вопросы: а где деньги? Что будет дальше?» — заметил Зайцев.
Его рецепт выживания и процветания в грядущем 2026 году прост и суров одновременно: нужно перестать плыть по течению и заняться пониманием себя — кто ты, что ты тут делаешь, чего хочешь и куда идёшь.
«Надо бежать и делать. Ну или не бежать, просто спокойно делать. Спокойненько просто делаем, берём на себя ответственность и делаем, зарабатываем, живём, развиваемся, строим, изучаем», — подытожил сибирский шаман.