Шаман Зайцев дал жёсткий прогноз на следующий год

Однако главный прогноз шамана еще впереди. Такой прогноз делается на 2026 год позже. Дело в том, что шаманы общаются с миром больше по Лунному календарю. Это наиболее чувствительный способ взаимодействия с миром. Главный праздник, Шаманский новый год, Шагаа, отмечается в новолуние в феврале и каждый год имеет свою дату. В 2026 году он будет отмечаться 17 февраля. По тому, как восходит Солнце в этот день, шаманы делают прогноз на весь будущий год.