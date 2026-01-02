В иранском Хамадане протестующие сожгли Коран и напали на мечеть

В иранском городе Хамадан протестующие сожгли Коран и другие религиозные книги, а также атаковали мечеть. Об этом проинформировало агентство Tasnim.
Это произошло вечером 1 января в районе Садаф города Хамадан. Тогда демонстранты попытались напасть на местную мечеть, но были остановлены полицией.
Как сообщалось, 29 декабря в центре Тегерана на улице Исламской Республики начались протесты торговцев, вызванные стремительным падением курса иранского риала.
Как писало агентство Fars, протестующие предприниматели призывали закрывать магазины в знак солидарности. Во вторник к ним присоединились тегеранские студенты, а в среду группа неизвестных напала на мэрию города Фес в провинции Фарс.