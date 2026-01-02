Поликлиники Хабаровского края перейдут на сокращенный график работы на каникулах

Выходными днями, когда плановая помощь оказываться не будет, объявлены 31 декабря, 1, 3, 4, 6, 7, 9 и 11 января. С 12 января все медицинские учреждения вернутся к обычному режиму работы. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск".
При этом экстренная и неотложная помощь будут доступны без перерывов на протяжении всех праздничных дней. Круглосуточно продолжают работать стационары, бригады скорой помощи и травматологические пункты.
Для удобства жителей министерство напоминает адреса специализированных травмпунктов: при травмах опорно-двигательного аппарата, порезах и ожогах следует обращаться в больницу № 1 им. С. И. Сергеева; при черепно-мозговых травмах и ожогах — в больницу им. О. В. Владимирцева; для детей — в детский травмпункт на базе больницы им. А. К. Пиотровича; при травмах глаз — в больницу № 10 им. Войно-Ясенецкого.
Также изменится график работы аптек. Аптека № 84 по ул. Муравьева-Амурского, 8, будет открыта 31 декабря с 10:00 до 18:00, а с 2 по 11 января — с 10:00 до 18:00. Дополнительные пункты будут работать 5 и 8 января в Хабаровске, Николаевске-на-Амуре и Комсомольске-на-Амуре. Информацию о наличии лекарств можно уточнить по круглосуточной горячей линии (4212) 46−18−94.