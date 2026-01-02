Поликлиники Хабаровского края перейдут на сокращенный график работы на каникулах

Для удобства жителей министерство напоминает адреса специализированных травмпунктов: при травмах опорно-двигательного аппарата, порезах и ожогах следует обращаться в больницу № 1 им. С. И. Сергеева; при черепно-мозговых травмах и ожогах — в больницу им. О. В. Владимирцева; для детей — в детский травмпункт на базе больницы им. А. К. Пиотровича; при травмах глаз — в больницу № 10 им. Войно-Ясенецкого.