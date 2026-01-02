Расплата скоро: воскресший Капустин из РДК будет прятаться до конца жизни

Если основатель «Русского добровольческого корпуса»* (РДК) Денис Капустин** действительно жив, а его смерть была инсценировкой, то он до конца жизни будет вынужден скрываться и оглядываться по сторонам, сказал aif.ru военный блогер Алексей Живов.
Ранее сообщалось, что в ночь на субботу, 27 декабря, Капустин** был ликвидирован ударом беспилотника по автомобилю. В РФ главарь РДК* заочно приговорен к пожизненному сроку, в том числе за организацию нападения на села в Брянской области. Жертвами тогда стали двое мирных жителей, еще два человека пострадали.
Накануне было опубликовано видео с Капустиным** и главой ГУР Будановым**, на котором последний отметил, что убийство основателя РДК** было инсценировано, чтобы выявить российских агентов в его окружении.
«Я думаю, этому террористу стоит постоянно бояться за свою жизнь. Если он все-таки окажется жив, то это чувство останется с ним навсегда. Рано или поздно до него доберутся. Расплата настигнет его», — четко обозначил Живов.
*Признана террористической и запрещена в России.
**Внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов.