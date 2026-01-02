Задержали на месте. Отпуск на райском курорте закончился встречей с полицией

Однако наше путешествие завершилось не столь радужно. На обратном пути через Казахстан мы не планировали задерживаться в Астане. В пути познакомились с земляками — Натальей и её дочерью Юлей (имена изменены), которые также возвращались в Омск. Между самолётом и поездом до Петропавловска было около трёх часов, плюс ещё три часа на пересадку на поезд до Омска. Уставшие и сонные, мы вышли на перрон в Петропавловске и наши новые знакомые, не задумываясь, закурили прямо под запрещающим знаком. Камеры видеонаблюдения зафиксировали нарушение. Даже не подозревая об этом, мы отправились к камерам хранения, чтобы оставить там вещи.