Задержали на месте. Отпуск на райском курорте закончился встречей с полицией

Перед поездкой за границу мы обычно погружаемся в увлекательный процесс изучения достопримечательностей, пляжей и отелей, с интересом узнаём о местных обычаях и кулинарных особенностях.
Однако зачастую мы упускаем из виду самое важное — законы страны пребывания. А ведь то, что дома может остаться безнаказанным, за рубежом способно привести к серьёзным последствиям, вплоть до тюремного заключения.
Об отдыхе на набирающем популярность у российских туристов курорте Вьетнама и о последствиях беспечного отношения к законам других стран — читайте в материале omsk.aif.ru.
Дорога в лето.
Наша история началась с тщательного планирования поездки во Вьетнам, на остров Фукуок, ещё в сентябре. Я скрупулёзно изучала все аспекты предстоящего путешествия: от достопримечательностей и пляжей до вариантов размещения, особенностей общественного транспорта и, что особенно важно, законодательства Вьетнама.
Дорога лежала через Казахстан. Несмотря на плохую погоду, два дня в Астане оказались невероятно насыщенными: мы успели осмотреть ключевые достопримечательности молодой столицы. Поразило, как быстро вырос этот футуристичный город, где современный облик гармонично сочетается с национальным колоритом.
Вечером мы отправились в аэропорт, и вот уже самолёт уносит нас из омско-астанинской слякоти в летнее тепло. Хотя на материковой части Вьетнама не так давно побывал тайфун, на острове погода оказалась вполне комфортной, но пасмурной и ветреной. Фукуок действительно оправдывает репутацию безопасного места: здесь не бывает цунами и тайфунов. Однако в сезон дождей низины серьёзно затапливает. К вечеру небо прояснилось, и мы встретили первый потрясающий закат на острове.
Законы джунглей.
Особое внимание стоило уделить нюансам таможенного контроля, особенно курящим путешественникам. Правила оказались строгими: количество пачек сигарет в багаже строго ограничено, а электронные вообще запрещены к ввозу. За них могут назначить крупный штраф или конфисковать устройство. Производство, продажа, хранение и использование электронных сигарет во Вьетнаме запрещены с 1 января 2025 года. Штраф достигает двух миллионов донгов (около шести тысяч рублей).
Кстати, на обратном пути в аэропорту Фукуока мы пронесли в самолёт бутылку воды из отеля (что вызывает сомнения в безопасности), но всех пассажиров обязательно просят разуться, даже если они в резиновых тапочках. Особенно важно помнить, что из Вьетнама нельзя вывозить песок, кораллы и ракушки, собранные на берегу. За это тоже можно получить огромный штраф.
Перемещаясь по острову, мы быстро осознали специфику местного транспорта. Как и во многих азиатских странах, дорожное движение здесь отличается хаотичностью: светофоры — редкость, пешеходные переходы есть только в туристических зонах, а самый популярный транспорт — байки, которые легко арендовать даже без водительских прав. Особенно страшно попасть в ДТП — страховки зачастую не покрывают подобные случаи.
Что приятно удивило — особое отношение к русским туристам. В нашем отеле отдыхали гости из разных стран: Германии, Сербии, Великобритании, Индии, Китая, Кореи, США, Казахстана. Но гости из России пользовались особой симпатией: информация дублировалась на вьетнамском, английском и русском языках, а в ближайшем кафе официант лучше понимал русскую речь, чем английскую.
Фукуок оказался идеальным местом для расслабленного отдыха с редкими выездами в города Гранд Ворлд и Сансет Таун. Хотя здесь есть места для ночных развлечений, главная достопримечательность — природа. Мы насладились панорамными видами на острова с восьмикилометровой подвесной дороги и увидели кораллы и морских обитателей во время экскурсий. Но несмотря на чистоту туристических зон, вдоль дорог часто встречаются мусорные кучи — у местных жителей не всегда есть средства на вывоз отходов.
Урок невнимательности.
Однако наше путешествие завершилось не столь радужно. На обратном пути через Казахстан мы не планировали задерживаться в Астане. В пути познакомились с земляками — Натальей и её дочерью Юлей (имена изменены), которые также возвращались в Омск. Между самолётом и поездом до Петропавловска было около трёх часов, плюс ещё три часа на пересадку на поезд до Омска. Уставшие и сонные, мы вышли на перрон в Петропавловске и наши новые знакомые, не задумываясь, закурили прямо под запрещающим знаком. Камеры видеонаблюдения зафиксировали нарушение. Даже не подозревая об этом, мы отправились к камерам хранения, чтобы оставить там вещи.
Уже через пять минут нас остановил сотрудник казахстанской полиции и потребовал документы у Натальи. Её с дочерью увели в кабинет. Мысли в голове были невесёлые: боялись, что вместо камеры хранения они могут оказаться совершенно в другой камере. Но спустя 25 минут их отпустили. За курение в неположенном месте штраф — 58 тысяч тенге (около 10 тысяч рублей) с каждого.
Отпуск без приключений случается редко, ими он и запоминается больше всего. Но лучше, когда в ваши приключения не вмешивается полиция.