Выяснилось, почему Ваня Дмитриенко стал самым дорогим артистом России

В уходящем году молодой певец Ваня Дмитриенко вышел на первое место в списке самых высокооплачиваемых артистов России, оставив позади признанных звёзд сцены.
По итогам 2025 года 20-летний музыкант дал 33 концерта и заработал около 924 миллионов рублей. Средний гонорар за одно выступление превысил 28 миллионов. Такой финансовый рывок для артиста этого возраста стал редким случаем для отечественного шоу-бизнеса.
Специалисты рынка связывают успех Дмитриенко с ранним стартом карьеры и сформировавшимся сценическим образом. Отмечается, что артист начал привлекать внимание профессионалов ещё в детском возрасте и с самого начала демонстрировал нестандартную подачу и уверенное поведение на сцене.
Критики указывают, что ключевую роль сыграли сами композиции исполнителя. Его песни называют доступными для широкой аудитории, при этом лишёнными шаблонности. Музыкальный материал, по оценкам экспертов, одинаково воспринимается как подростками, так и слушателями старшего поколения.
Отдельно подчёркивается умение Дмитриенко выстраивать контакт с публикой. По мнению представителей индустрии, певец избегает дистанции со зрителем, не демонстрирует звездных манер и сохраняет простой, понятный образ. Это, как считают наблюдатели, усиливает эффект доверия и напрямую отражается на востребованности концертов.
В профессиональной среде не исключают, что при сохранении нынешних темпов Дмитриенко может закрепиться не только в статусе самого богатого артиста, но и стать одной из самых устойчивых фигур на российской сцене.
