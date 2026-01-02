В Иркутской области в первый день нового года выявили 46 пьяных водителей

В первые сутки наступившего 2026 года сотрудники Госавтоинспекции Иркутской области пресекли десятки попыток управления автомобилем в нетрезвом виде. Как сообщили в ведомстве, всего было выявлено 46 водителей, находившихся за рулём в состоянии алкогольного опьянения.
— От проведения медицинского освидетельствования отказались 15 человек, — поделились госавтоинспекторы.
В отношении всех нарушителей составлены административные материалы. После новогодних праздников они будут направлены в суд для привлечения к ответственности в соответствии с законодательством.
ГИБДД в очередной раз настоятельно призывает водителей не садиться за руль после употребления алкоголя. Чтобы обезопасить себя и окружающих, следует заранее планировать поездку, выбирая трезвого водителя или воспользовавшись службой такси.